МЧС назвало объем отправленной в Донбасс гумпомощи

После начала специальной операции России на Украине по защите народа Донбасса МЧС РФ доставило в регион почти 60 тысяч тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении министерства.

«С начала гуманитарной миссии МЧС доставило в Донбасс около 60 тонн груза. Начиная с 30 июля большегрузы спасательного ведомства перевезли на Украину, ЛНР и ДНР свыше 1,6 тысячи тонн гуманитарных грузов», — заявили в МЧС.

В состав гумпомощи вошли строительные материалы, предметы первой необходимости, лекарства, продукты питания и вода.

Помимо этого, отряды ведомства занимаются разминированием местности. Оставленные националистами заряды обнаруживают приборами, которые реагируют на металлы.

После нахождения опасного предмета к делу приступают бойцы робототехнического комплекса Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

«После начала работ МЧС обнаружило около 51 тысячи взрывоопасных предметов на территории 458 гектаров», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские спасатели разобрали в Донбассе завалы зданий на площади 160 тысяч квадратных метров.