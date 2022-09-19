Фашистский батальон ВСУ получил по заслугам | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Фашистский батальон ВСУ получил по заслугам Военный эксперт Матвийчук: фашистский батальон ВСУ «Карпатская сечь» получил по заслугам РИА «Новости»

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Наступательные действия на Донецко-Краматорском направлении продолжаются, специальная военная операция идет своим ходом. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Далее — прямая речь собеседника.

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Наступательная операция продолжается

Вся сводка, которую нам предоставил генерал-лейтенант Конашенков, говорит о том, что наши части и подразделения продолжают наступательные действия именно на Донецко-Краматорском направлении. Но все удары, которые были так сосредоточены, они наносятся для поражения той силы, которая противостоит в этом оборонительном районе. Параллельно идет уничтожение нацистов в направлении Запорожья и под Харьковом. То есть, подтверждая слова нашего президента, которые он сказал буквально вчера, о том, что наступательная операция продолжается, цели корректируются, но не отменяются, и задача будет выполнена. Это основная мысль сводки.

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Конец «Карпатской сечи»

Конашенков доложил, что командный пункт батальона «Карпатская сечь» и его личный состав были уничтожены. Что это за батальон? Это чистой воды фашистский батальон. Он был изначально сформирован в 2014 году как батальон помощи для милиции особого назначения. Потом он перешел в состав 93-й механизированной бригады как батальон «Сечь», потом «Карпатская сечь». Они там разделялись, объединялись, потом, в 2015 году, их упразднили, они перестали существовать. Но часть подразделения находилась именно на территории ДНР и ЛНР, и они вели там боевые действия. А с началом нашей операции, в мае 2022 года, батальон был снова сформирован как добровольческий батальон «Карпатская сечь», был передан в состав регулярной армии, ему было присвоено название 49-й отдельный пехотный батальон сухопутных войск «Карпатская сечь». Вот этот батальон, по всей видимости, находился в резерве на Западной Украине, и вот он сейчас объявился на территории ДНР и сегодня получил по заслугам.

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