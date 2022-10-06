Матвиенко заявила, что Россия готова остановить спецоперацию, но на своих условиях | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Матвиенко заявила, что Россия готова остановить спецоперацию, но на своих условиях Председатель Совета Федерации Матвиенко: Россия готова остановить СВО на своих условиях РИА «Новости»

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Россия готова остановить военные действия в ходе специальной военной операции на Украине, но только на своих условиях. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передал ТАСС.

«Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала она.

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Сенатор подчеркнула, что вхождение в состав России четырех новых территорий предметом переговоров быть не может — «это уже часть нашей России».

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При этом она снова призвала парламенты России и Украины к переговорам, предложила начать их прямо сегодня.

«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской „двадцатки“ сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — заявила парламентарий.

До этого Валентина Матвиенко выступила с инициативой начать переговоры с парламентской делегацией Украины на саммите спикеров парламентов стран G20. По ее словам, Россия хочет мирно урегулировать кризис.

При этом в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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