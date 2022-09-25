Матвиенко попросила губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 01:41 Поделиться Telegram

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Viber Матвиенко попросила губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок Спикер Совфеда Матвиенко призвала губернаторов обеспечить мобилизацию без ошибок РИА «Новости»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными Минобороны России критериями. Об этом политик написала в Telegram-канале.

«Уважаемые губернаторы, вы являетесь председателями призывных комиссий по мобилизации граждан и на вас лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах», — подчеркнула Матвиенко.

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По ее словам, в стране не должно быть ни одного случая, когда под призыв подпадают люди, которые не соответствуют заявленным категориям. Спикер Совфеда поручила главам регионов находиться в постоянном контакте с военкоматами и контролировать мобилизацию. Она должна проходить без единой ошибки, подытожила Матвиенко.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мобилизованные граждане получат социальную поддержку со стороны государства.

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