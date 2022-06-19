Матвиенко назвала дикостью введение Украиной виз для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посчитала проявлением дикости решение украинских властей ввести визовый режим с РФ. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», — подчеркнула она в интервью Павлу Зарубину в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».

С 1 июля гражданам России понадобится виза для въезда на территорию Украины. Правительство страны приняло соответствующий закон 17 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, введение визового режима с Россией было запланированным шагом. До этого момента жителям РФ для пересечения границы с этой страной нужен был только загранпраспорт.

Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин заявил, что визовый режим с Россией в первую очередь ударит по самим украинцам. По его мнению, новый закон усложнит жизнь тех, кто ездил на заработки в РФ.