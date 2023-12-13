Спецоперация 13 декабря 2023, 02:51 Мать выжившего российского бойца с позывным Бабка смогла связаться с сыном «Украина.ру»: выживший боец ВС РФ Бабка вышел на связь с матерью Unsplash

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Мать бойца ВС России с позывным Бабка, который выжил при штурме двух опорников ВСУ, смогла связаться с сыном. Об этом сообщило интернет-издание «Украина.ру».

Женщина поделилась, что 32-летний мужчина не выходил на связь в течение 1,5 месяца. Мать очень сильно переживала, но верила в лучшее, а затем сын позвонил ей и сообщил, что живой.

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Сейчас женщина регулярно контактирует с бойцом, однако приехать к нему пока не может. Ее сын находится в одном из южных госпиталей. Пока неизвестно, как долго продлится лечение.

История бойца с позывным Бабка появилась в Сети 11 декабря. Раненый мужчина, которого считали погибшим, остался на нейтральной полосе и в течение 10 дней выползал к своим. Он также обнаружил выжившего украинского солдата. Из-за безвыходного положения противникам пришлось помогать друг другу.