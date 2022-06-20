Мать привела прятавшегося солдата-срочника ВСУ сдаваться российским войскам

Мать привела солдата срочной службы ВСУ Станислава Ковальчука сдаваться российским войскам, написал ТАСС. Колонну, в которой передвигался парень, разбили еще в феврале. Командиры «поубегали, а детей бросили умирать», заметила его мать. По ее мнению, только Россия сможет обеспечить сыну безопасность.

Мать срочника рассказала представителю военно-гражданской администрации Херсонской области, что в первый же день спецоперации сын оказался «никому не нужен».

«Говорят, что Россия — зло, но настоящее зло — когда детям нашим говорят умереть, а не сдаться», — добавила она.

Станислав объяснил, что прошел полуторамесячное обучение, готовясь служить в разведывательном батальоне морской пехоты. По словам срочника, их «не учили ничему военному», парни «только строили и убирали». По специальности, указанной в военном билете, Станислав радиотелефонист, но никаких знаний по этой профессии ему не дали.

После того как его колонна была разбита, парень прятался у родителей в Херсоне. Решение о том, что он должен сдаться России, мать с сыном приняли вместе.

Ковальчук признался, что не намерен «возвращаться на ту сторону».

«Я хочу остаться здесь. Хочу учиться, работать. <…> У меня сейчас одна из целей — получение российского гражданства», — рассказал Станислав.