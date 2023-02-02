Спецоперация 02 февраля 2023, 09:02 Массовые захоронения украинских боевиков обнаружили в ЛНР Военный эксперт Марочко сообщил о массовых захоронениях бойцов ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие в Луганской Народной Республике устроили массовые захоронения погибших сослуживцев. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, всего обнаружили около пяти захоронений, в которых погребли в среднем по 10 человек.

Реклама

«Такие захоронения нашли на линии между населенными пунктами Куземовка и Новоселовское. Воронки от крупнокалиберной артиллерии используют в качестве так называемых братских могил», — отметил Марочко.

Военный эксперт отметил, что таким способом украинское командование скрывает реальные потери среди личного состава.

Ранее Марочко рассказал об оперативной обстановке в районе города Артемовска в Донецкой Народной Республике. По его словам, российским войскам нужно преодолеть еще около 10 километров, чтобы взять населенный пункт в полное окружение.

При этом многие украинские военные уже спешно покидают город, пытаясь спасти свои жизни бегством.