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    29 августа 2022, 15:49

    Массовую эвакуацию объявили в Новой Каховке

    Жителей Новой Каховки эвакуировали с рабочих мест из-за обстрелов ВСУ

    Редакция сайта 360°

    Массовую эвакуацию жителей с рабочих мест объявили в Новой Каховке Херсонской области из-за ракетных обстрелов. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

    По словам Леонтьева, ВСУ обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

    «Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать», — процитировали главу военно-гражданской администрации «Известия».

    Леонтьев уточнил, что за сутки было более 10 ракетных обстрелов. Удары украинские боевики наносят по гражданской инфраструктуре. Обстрелам в том числе подверглись территория ГЭС, близлежащие районы, шлюзовой канал, дороги и здания, находящиеся на территории ГЭС.

    «Рынок очень серьезно пострадал, где никогда не было военных. Одна из ракет не разорвалась, попала во двор жилого дома, [была выпущена из РСЗО] HIMARS, она была дезактивирована саперами. Одна ракета попала осколками на территорию автошколы», — заявил Леонтьев.