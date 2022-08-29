Массовую эвакуацию объявили в Новой Каховке

Массовую эвакуацию жителей с рабочих мест объявили в Новой Каховке Херсонской области из-за ракетных обстрелов. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

По словам Леонтьева, ВСУ обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать», — процитировали главу военно-гражданской администрации «Известия».

Леонтьев уточнил, что за сутки было более 10 ракетных обстрелов. Удары украинские боевики наносят по гражданской инфраструктуре. Обстрелам в том числе подверглись территория ГЭС, близлежащие районы, шлюзовой канал, дороги и здания, находящиеся на территории ГЭС.

«Рынок очень серьезно пострадал, где никогда не было военных. Одна из ракет не разорвалась, попала во двор жилого дома, [была выпущена из РСЗО] HIMARS, она была дезактивирована саперами. Одна ракета попала осколками на территорию автошколы», — заявил Леонтьев.