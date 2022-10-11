Массированный удар по инфраструктуре назвали предупреждением для Украины | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 07:50 Поделиться Telegram

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Viber Массированный удар по инфраструктуре назвали предупреждением для Украины Доктор наук Сивков сообщил о предупреждающем характере удара ВС РФ по Украине РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли демонстративный массированный удар по инфрастрактуре Украины, но последующие удары могут быть еще более серьезными. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, российские военные целенаправленно не били по зданиям и штабам, где находились представители политического и военного руководство Украины.

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«Эти удары стали демонстрацией нашей решимости и способности наносит подобные ракетные атаки. Поврежденные электростанции возможность восстановить в небольшие сроки. На более серьезные объекты они придутся в следующий раз», — сообщил доктор наук.

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Сивков отметил, что в распоряжении России еще есть много высокоточных ракет дальнего действия.

Утром в понедельник в ряды городов Украины произошли взрывы. Минобороны РФ заявило, что военные ударили высокоточным оружием по объектам связи, энергетики и военного управления.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары стали ответом на теракты украинских спецслужб на территории РФ. Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы продолжат жестко реагировать на попытки террористических актов на своей территории.

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