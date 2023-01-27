Спецоперация 27 января 2023, 16:12 Массированный удар не удался. Силы ПВО сбили все ракеты украинских РСЗО в Донецке ТАСС: ВСУ провели массированный обстрел Донецка, все ракеты РСЗО удалось сбить РИА «Новости»

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ВСУ провели массированный обстрел Донецка сегодня, 27 января, с использованием реактивных систем залпового огня. Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты, рассказали ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

По данным собеседника агентства, обстрел был «мощным», точное количество ракет пока неизвестно. Применялись РСЗО крупного калибра.

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«Цифры пока уточняются. <…> Все ракеты сбиты нашими силами ПВО», — отметил источник.

В районных администрациях ТАСС рассказали, что система противовоздушной обороны сработала как минимум шесть раз.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) зафиксировало сегодня с утра 10 обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Под ударом оказались и Куйбышевский, и Киевский, и Петровский, и Киевский районы столицы ДНР. О применении РСЗО, правда, в СЦКК не сообщили — только об артиллерийских снарядах натовского калибра (155 миллиметров). Также под удар сегодня попадала Макеевка.