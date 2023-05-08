Спецоперация 08 мая 2023, 11:43 Массированный ракетный удар по Украине повторили Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о повторном ракетном ударе по Украине РИА «Новости»

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Началась повторная ракетная атака по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Активно летит по объектам ВСУ в Павлограде, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Особенно громко в Павлограде», — уточнил автор канала.

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В публикации указали, что авиация ВКС России работает не только крылатыми ракетами, но и бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Автор канала сделал предположение, что целями удара стали логистические узлы ВСУ и резервы, накопленные для контрнаступления.

В ночь на понедельник, 8 мая, взрывы произошли в Киеве и Киевской области. Резервуар с дизельным топливом емкостью 10 тонн получил повреждения после взрывов в украинской столице.

В воскресенье, 7 мая, воздушная тревога сработала на территории девяти украинских областей: Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и других.