Спецоперация 24 ноября 2022, 14:16 Массированный ракетный удар нанесли по системе военного управления и объектам энергетики Украины Минобороны РФ: ракетный удар высокоточным оружием нанесли по объектам энергетики Украины Пресс-служба Минобороны

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Систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики поразили ракетами из высокоточного оружия большой дальности. Российские войска не били по Киеву, город повредила местная система ПВО, сказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Массированный удар нанесли 23 ноября. Военные использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Они целились в пункты военного управления и связанные с ними энергетические объекты.

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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал Игорь Конашенков.

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Благодаря этой операции удалось сорвать переброску резервов, техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины по железной дороге в зону боевых действий.

В Минобороны отдельно отметили, что российские войска не стреляли по объектам в черте Киева. Город повредили упавшие ракеты импортных и украинских систем противовоздушной обороны, которые стояли в жилых кварталах.

Российские военные предотвратили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. Вылазку совершили две ротные тактические группы, сообщило РИА ФАН.