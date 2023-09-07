07 сентября 2023, 10:26
Массированный ночной удар лишил ВСУ более 100 бойцов на Запорожском направлении
Балицкий: ВСУ за ночь потеряли на Запорожском направлении более 100 солдат
Вооруженные силы Украины за одну ночь боев на Запорожском направлении потеряли более 100 военнослужащих. Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по ним нанесли массированный удар.
«Только за эту ночь противник потерял около 100 человек из числа солдат ВСУ», — сообщил он.
Реклама
Украинская армия провела, по словам Евгения Балицкого, ротацию возле населенных пунктов Работино и Вербовое. Российские подразделения атаковали противника массированным огнем.
ВСУ потеряли в спецоперации около 400 тысяч солдат. Полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ротацию подразделений проводили по разным дорогам — раненых и погибших вывозили так, чтобы новобранцы с ними не столкнулись.
Западная военная техника не помогла ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что многие импортные машины превратились в металлолом.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстановка в Запорожье
Реклама
Реклама