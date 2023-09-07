Спецоперация 07 сентября 2023, 10:26 Массированный ночной удар лишил ВСУ более 100 бойцов на Запорожском направлении Балицкий: ВСУ за ночь потеряли на Запорожском направлении более 100 солдат РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за одну ночь боев на Запорожском направлении потеряли более 100 военнослужащих. Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по ним нанесли массированный удар.

«Только за эту ночь противник потерял около 100 человек из числа солдат ВСУ», — сообщил он.

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Украинская армия провела, по словам Евгения Балицкого, ротацию возле населенных пунктов Работино и Вербовое. Российские подразделения атаковали противника массированным огнем.

ВСУ потеряли в спецоперации около 400 тысяч солдат. Полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ротацию подразделений проводили по разным дорогам — раненых и погибших вывозили так, чтобы новобранцы с ними не столкнулись.

Западная военная техника не помогла ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что многие импортные машины превратились в металлолом.