Спецоперация 11 февраля 2024, 17:08 Масштабный удар. В ночь на 11 февраля по объектам ВСУ ударили 45 дронов Военкор Пегов назвал налет БПЛА «Герань» на Украину 11 февраля самым масштабным РИА «Новости»

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Ночной удар российских беспилотников по Украине 11 февраля стал самым масштабным за последнее время. Об заявил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Журналист отметил, что Украину одновременно атаковали 45 дронов.

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«Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. Сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты», — указал Пегов.

Более точную информацию об ударах БПЛА по военным объектам военкор не озвучил.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись с работой российских операторов БПЛА. Военные с помощью дронов ударили по опорному пункту ВСУ и уничтожили огневые точки и укрытия украинских боевиков в Харьковской области. Благодаря точным ударам бойцы ВС России выбили вэсэушников из укрытий.