11 февраля 2024, 17:08
Масштабный удар. В ночь на 11 февраля по объектам ВСУ ударили 45 дронов
Военкор Пегов назвал налет БПЛА «Герань» на Украину 11 февраля самым масштабным
Ночной удар российских беспилотников по Украине 11 февраля стал самым масштабным за последнее время. Об заявил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Журналист отметил, что Украину одновременно атаковали 45 дронов.
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«Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. Сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты», — указал Пегов.
Более точную информацию об ударах БПЛА по военным объектам военкор не озвучил.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись с работой российских операторов БПЛА. Военные с помощью дронов ударили по опорному пункту ВСУ и уничтожили огневые точки и укрытия украинских боевиков в Харьковской области. Благодаря точным ударам бойцы ВС России выбили вэсэушников из укрытий.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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