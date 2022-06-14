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    14 июня 2022, 01:25

    Машиностроительный завод в Донецке пострадал при обстреле ВСУ

    РИА «Новости»: при обстреле в Донецке пострадал машиностроительный завод «Кант»

    Полина Созыкина

    Серьезные повреждения в результате обстрела ВСУ получил донецкий машиностроительный завод «Кант», на предприятии начался пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента на месте событий.

    Машиностроительный завод в Донецке пострадал при обстреле ВСУ

    По словам начальника завода, здание получило серьезные повреждения: полностью обвалилась крыша цеха, почти 80% станков теперь в нерабочем состоянии.

    В понедельник Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, пострадало около 70 зданий. Украинские боевики обстреливали практически все районы города, особенно интенсивно обстрелы велись по Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

    Родильный дом в Донецке попал под обстрел ВСУ, в здании начался пожар после попадания снаряда. По последним данным, пострадали 33 мирных жителя, погибли пять человек, среди них есть ребенок.