Машиностроительный завод в Донецке пострадал при обстреле ВСУ

Серьезные повреждения в результате обстрела ВСУ получил донецкий машиностроительный завод «Кант», на предприятии начался пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента на месте событий.

По словам начальника завода, здание получило серьезные повреждения: полностью обвалилась крыша цеха, почти 80% станков теперь в нерабочем состоянии.

В понедельник Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, пострадало около 70 зданий. Украинские боевики обстреливали практически все районы города, особенно интенсивно обстрелы велись по Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

Родильный дом в Донецке попал под обстрел ВСУ, в здании начался пожар после попадания снаряда. По последним данным, пострадали 33 мирных жителя, погибли пять человек, среди них есть ребенок.