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    28 июля 2022, 16:30

    «Машина поддержки». «Известия» рассказали о роли экипажей Ка-52 в зоне спецоперации

    Экипажи вертолетов Ка-52 ВС России помогли НМ ДНР в штурме Авдеевки

    Александр Иванов

    Экипажи вертолетов Ка-52 оказали поддержку с воздуха при штурме Авдеевки союзными силами. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

    «Машина поддержки». «Известия» рассказали о роли экипажей Ка-52 в зоне спецоперации

    «Это машина поддержки ударной пары, она может корректировать огонь и помогать пехотным подразделениям союзных сил ориентироваться на местности», — поделился он.

    По его словам, экипажи отрабатывают свои задачи над низиной, при этом скрываясь в складках местности. Такой маневр они выполняют во время работы ударной силы.

    Также в материал «Известий» попал момент прибытия трех ударных вертолетов. Еремин предположил, что это Ми-8.

    Ранее стало известно, что ВКС ВС России нанесли ракетный удар по логистическому центру ВСУ, в котором украинская армия хранила боеприпасы, военную технику и вооружение. Об этом 27 июля сообщили на сайте Nation News.