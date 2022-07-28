«Машина поддержки». «Известия» рассказали о роли экипажей Ка-52 в зоне спецоперации

Экипажи вертолетов Ка-52 оказали поддержку с воздуха при штурме Авдеевки союзными силами. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Это машина поддержки ударной пары, она может корректировать огонь и помогать пехотным подразделениям союзных сил ориентироваться на местности», — поделился он.

По его словам, экипажи отрабатывают свои задачи над низиной, при этом скрываясь в складках местности. Такой маневр они выполняют во время работы ударной силы.

Также в материал «Известий» попал момент прибытия трех ударных вертолетов. Еремин предположил, что это Ми-8.

Ранее стало известно, что ВКС ВС России нанесли ракетный удар по логистическому центру ВСУ, в котором украинская армия хранила боеприпасы, военную технику и вооружение. Об этом 27 июля сообщили на сайте Nation News.