Спецоперация 31 декабря 2022, 21:14 Машина мэра Первомайска в ЛНР попала под обстрел ВСУ Мэр Первомайска Колягин сообщил, что его машина попала под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Автомобиль, на котором передвигался мэр города Первомайск в Луганской Народной Республике Сергей Колягин, попала под обстрел со стороны ВСУ. Об этом глава города рассказал РИА «Новости».

«Под обстрел попала и моя машина, еле успел залечь. Машина повреждена», — сообщил Колягин.

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Это случилось, когда мэр города ехал на место обстрела к городской больнице. В этот момент произошел второй обстрел, под который угодила машина главы.

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Украинские боевики два раза за 40 минут обстреляли Первомайск, палили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Под ударом в последний день уходящего года оказалась Макеевка в ДНР. ВСУ выпустили по населенному пункту три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Под обстрел со стороны ВСУ попал Червоногвардейский район города.

Десатники ВС России прорвали украинскую оборону Артемовска и зашли в город. СМИ сообщили, что подразделения ВДВ РФ прорвались в Клещеевку. Этот населенный пункт находится к югу от Артемовска.