Киевская власть и подконтрольные ей СМИ пытаются дискредитировать российских военных и их действия в рамках спецоперации. В частности, солдат Союзной армии обвиняют в мародерствах и грабежах. Однако такое поведение характерно именно для ВСУ — и это они показывали на протяжении последних восьми лет в Донбассе.

Работа украинской пропаганды

На Украине продолжают утверждать, что российские военные грабят дома мирных жителей в занимаемых ВС РФ населенных пунктах. Якобы солдаты выносят из домов бытовую технику, ковры и другие предметы обихода.

Чтобы дискредитировать российских военных, украинские власти готовят провокации. Например, в Славянске солдаты ВСУ специально переоделись в российскую форму с георгиевскими лентами и грабили дома и измывались над местными жителями, пока другие украинские военнослужащие снимали это на камеру, чтобы выложить как «доказательства» преступлений союзных сил.

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов назвал подобные обвинения со стороны киевского режима «смехотворными». Он объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский и его пропаганда изначально играют на том, чтобы переворачивать все с ног на голову, в том числе обвинять Россию в тех преступлениях, которые совершают ВСУ.

«Если Зеленский заявляет, что мы сами обстреливаем Запорожскую АЭС, которую мы же и охраняем, какие могут быть еще комментарии? [Советник президента Украины Алексей] Арестович постоянно этим пользуется: там, где наступают российские войска, он говорит, что наступают украинские войска, — все наоборот», — объяснил Коновалов.

Россия — дома

Более того, по словам Ивана Коновалова, российские военные, в отличие от ВСУ, не размещаются в домах гражданского населения. Военные корреспонденты неоднократно показывали, как устроен быт российских военных.

«У нас есть свои места дислокации, там имеется все, что необходимо, и, поверьте мне, гораздо лучше, чем у гражданских. Это украинские силы занимались тем, что размещали своих военнослужащих в домах мирного населения, соответственно, эти военнослужащие пользовались, чем хотели», — подчеркнул Коновалов.

Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров подчеркнул в беседе с «360», что российские военнослужащие понимают — они находятся не на чужой земле, а потому относятся к ней и ее жителям бережно — так же, как вели бы себя в собственном доме.

Русский солдат понимает, что он пришел к себе домой, а дома никогда не гадят, плевать на пол у себя дома никто не будет Герман Владимиров член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области.

«Поэтому все небылицы, которые сочиняют, нужны только для формирования общественного мнения в угоду преступному киевскому режиму», — подчеркнул Владимиров.

Мародерство и грабежи в Донбассе

В реальности же мародерство — обычная практика для военнослужащих ВСУ, рассказал «360» ополченец ДНР, блогер Павел Кухмиров. По его словам, в отбитых союзными силами России, ДНР и ЛНР Песках можно было увидеть яркие примеры — на домах даже не осталось дверей.

«Они реально вытаскивали даже двери, простые деревянные двери снимали и увозили. Я долгое время сам не верил, что они так делают, касательно тех же дверей, пока не увидел множество роликов, которые они сами выкладывали. Они „Укрпочтой“ отправляли это все домой», — объяснил он.

Это подтвердил и Герман Владимиров: по его словам, в поселке Пески не осталось ни одного дома, который бы не пострадал от мародерств ВСУ.

Военный корреспондент Александр Коц передавал свидетельства украинских военнослужащих, которые признавались — командиры ВСУ «эвакуируют» даже личные вещи своих подчиненных, купленные людьми на собственные средства.

Павел Кухмиров добавил, что так было в Донбассе на протяжении всех восьми лет — на подконтрольных Украине территориях процветали грабежи и другие преступления ВСУ.

Было много случаев, когда они отжимали женское нижнее белье, включая сильно бывшее в употреблении, отсылали его посылками к себе домой. Это зафиксированные случаи Павел Кухмиров ополченец ДНР.

Александр Коц публиковал рассказы жителей городов, через которые проходили ВСУ.

«Грабили наш дом три дня (31 марта, 1 и 2 апреля). Взломаны и разграблены все квартиры, кроме тех четырех, где были люди. Об этом знают все, но молчат. Молчат даже те, у кого близкие служат в ВСУ и полиции», — приводил он слова подписчика.

Почему ВСУ грабят Донбасс

Герман Владимиров подчеркнул, что мародерство и грабежи со стороны украинских военных в Донбассе «были на каждом углу, повсеместно». Объясняется это также и тем, что Донбасс — родина многих проворовавшихся украинских деятелей, в том числе и миллиардера Рината Ахметова, владельца завода «Азовсталь».

«Поэтому они свою злость, примитивность и деградацию вымещали на обычных, простых жителях, вне зависимости от того, к какому „сословию“ они принадлежат», — сказал он.

Владимиров добавил, что Украина никогда не была лояльна к Донбассу и жителям восточных регионов своей же страны.

Они с диким остервенением мародерили, совершали преступления, потому что у них было предвзятое отношение, потому что они считают, что это все и началось из-за Донбасса, поэтому им и отвечать Герман Владимиров.

Иван Коновалов добавил, что украинские военные просто не считают жителей Донбасса своими и винят их в сотрудничестве с Россией.

«Эти люди считали эти территории не своими и народ, который на них находится, — тоже. Они были оккупантами и относились соответственно к людям. И к тем, кто сейчас живет в Славянске, в Краматорске, — к ним относятся не как к своим те украинские силы, которые эти города оккупируют», — заключил политолог.