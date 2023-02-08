Спецоперация 08 февраля 2023, 09:12 Марочко заявил об увеличении небоевых потерь среди украинских бойцов Подполковник НМ ЛНР Марочко: небоевые потери ВСУ в январе увеличились на 25%

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Количество украинских военнослужащих в зоне проведения спецоперации продолжает сокращаться. Только за январь небоевые потери ВСУ увеличились на 25%. Информацию об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Увеличение связано с суицидами, ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов», — сказал он.

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Он добавил, что моральный дух украинских бойцов продолжает падать на фоне плохих бытовых условий и болезней, вызванных низкими температурами. По его словам, нескольким бойцам ампутировали конечности из-за переохлаждения.

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Накануне Марочко сообщил о случаях дезертирства украинских военнослужащих в районе Кременной в ЛНР. По его словам, некоторые бойцы оставили свои позиции без сопротивления.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в январе украинская армия потеряла более 6500 бойцов.