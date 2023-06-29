Спецоперация 29 июня 2023, 10:18 Марочко заявил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать у Артемовска и Кременной Экс офицер Марочко: ВС России круглосуточно держат оборону у Артемовска и Кременной РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины продолжают пытаться атаковать ВС России на Артемовском направлении, а также в районе Кременной. Российские военные почти круглосуточно ведут бои. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, горячими участками остаются район Кременной и Артемовское направление. Он отметил, что противник «прет» на российские позиции, не взирая на огромные потери и погоду.

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«Наши ребята 24/7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела, и вместе с тем, все равно это не останавливает попыток прорвать нашу линию обороны», — сказал экс-офицер.

Он добавил, что на некоторых участках заметна усталость украинских сил, наступательные действия в этих местах прекратились. Марочко также сообщил, что противник усилил наступательные группы в направлении Соледара.