Спецоперация 13 сентября 2023, 10:16 Марочко заявил о планах ВСУ по инженерным работам под Купянском Марочко: ВСУ подвезли танковые мостоукладчики на Купянское направление Википедия

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Командование Вооруженных сил Украины стало готовиться к инженерным работам в районе Сеньково на Купянском направлении. Подразделения противника начали подвозить туда танковые мостоукладчики, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Сеньково отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады», — рассказал он.

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По словам Марочко, на Купянское направление украинское командование отправляет все больше подразделений. Туда же ВСУ перебрасывают танковые мостоукладчики, схожие с Biber на шасси Leopard 1, две установки дистанционного разминирования УР-77 и танковые минные тралы.

Ранее российские силы уничтожили до 25 солдат ВСУ на Купянском направлении. Под удар попала и техника противника, в том числе боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства.