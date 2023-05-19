Спецоперация 19 мая 2023, 10:30 Марочко заявил о переброске в Артемовск резервов ВСУ Офицер Марочко: ВСУ перебрасывают резервы в Артемовск для восполнения потерь Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в Артемовске большие потери, для восстановления численности группировки они перебрасывают в город резервы. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Донецком направлении противник оперативно восполняет потери, которые несет в ходе активных боевых действий», — написал он.

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По словам Марочко, группы украинских резервов заметили в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр. Переброска идет в сжатые сроки. Он уточнил, что для транспортировки солдат используют санитарные автомобили, на которых эвакуируют раненых.

В Артемовске продолжаются тяжелые бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск на флангах, так они хотят осложнить продвижение войск. По его словам, российские подразделения этому противостоят.

ВС России при этом изменили тактику ведения боя в зоне спецоперации, начав чаще бить по позициям ВСУ авиабомбами и управляемыми боеприпасами.