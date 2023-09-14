Спецоперация 14 сентября 2023, 09:51 Марочко заявил о переброске под Артемовск обученных НАТО подразделений ВСУ Марочко: ВСУ перебросили к Артемовску обученные в НАТО подразделения Ministry of Defense of Ukraine

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Командование Вооруженных сил Украины начало переброску под Артемовск 80-й десантно-штурмовой бригады, которую обучали инструкторы НАТО. В распоряжении противника есть западная бронетехника и артиллерия. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ротационные мероприятия ВСУ начались в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка на Артемовском направлении.

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«Командование вооруженных формирований Украины <…> заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады», — указал Марочко.

Ранее Минобороны сообщало, что российские силы поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Украины в ДНР. В районах Авдеевки, Курдюмовки и Красногоровки ВСУ потеряли за сутки до 200 своих бойцов убитыми и ранеными.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что поселок Опытное на Авдеевском направлении стал одной из самых горячих точек зоны СВО. Для продвижения противник использовал танки и боевые машины пехоты, однако понес серьезные потери.