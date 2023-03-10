Спецоперация 10 марта 2023, 09:44 Марочко заявил, что ВСУ бросают раненых и погибших при отступлении из Кременной Экс-офицер Марочко: ВСУ бросают погибших и раненых при отступлении в районе Кременной РИА «Новости»

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Российские военные в ходе наступления в Кременной увидели множество тел погибших ранее украинских бойцов. ВСУ, отходя, не стали их забирать. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом написало РИА «Новости».

«В ходе наступательных действий в лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков», — сообщил он, ссылаясь на свои источники.

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Отставной подполковник Народной милиции ЛНР добавил, украинские силы во время огневого контакта и ближних боев отходят в основном «налегке». По его словам, они бросают даже раненых, которым можно было бы помочь.

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Ранее Марочко заявил, что представители ВСУ распродают иностранцам оружие и боеприпасы с передовой. Правоохранительные органы Украины начали расследование по этому делу.