27 февраля 2023, 10:10
Марочко заявил, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватовом
Марочко: автобусы с наемниками курсируют из Купянска в окопы под Сватовом и обратно
Микроавтобусы с иностранными наемниками регулярно ездят из Купянска Харьковской области в Сватово и обратно. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Из Купянска в направлении Сватова, а также в обратном направлении отмечены регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками», — сказал он.
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По его словам, иностранцы отказываются жить в окопах, они требуют для себя нормальных условий жизни. В частности, эти люди хотят посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с пониженной социальной ответственностью.
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Ситуация на Кременском и Сватовском направлениях в Донбассе обострилась еще осенью 2022 года. Украинские силы продолжают регулярно открывать огонь по Сватову и Кременной. Они периодически предпринимают попытки прорвать оборону на данном участке. Однако контратака ВСУ недавно в очередной раз провалилась, добавил Марочко.
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