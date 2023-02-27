Спецоперация 27 февраля 2023, 10:10 Марочко заявил, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватовом Марочко: автобусы с наемниками курсируют из Купянска в окопы под Сватовом и обратно РИА «Новости»

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Микроавтобусы с иностранными наемниками регулярно ездят из Купянска Харьковской области в Сватово и обратно. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Из Купянска в направлении Сватова, а также в обратном направлении отмечены регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками», — сказал он.

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По его словам, иностранцы отказываются жить в окопах, они требуют для себя нормальных условий жизни. В частности, эти люди хотят посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с пониженной социальной ответственностью.

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Ситуация на Кременском и Сватовском направлениях в Донбассе обострилась еще осенью 2022 года. Украинские силы продолжают регулярно открывать огонь по Сватову и Кременной. Они периодически предпринимают попытки прорвать оборону на данном участке. Однако контратака ВСУ недавно в очередной раз провалилась, добавил Марочко.