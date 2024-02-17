Спецоперация 17 февраля 2024, 09:59 Марочко спрогнозировал потери ВСУ при отступлении из Авдеевки Марочко: время для безопасного выхода ВСУ из Авдеевки уже прошло РИА «Новости»

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Время для безопасного выхода украинских военных из Авдеевки прошло, поэтому теперь они будут нести большие потери при отходе. Такое мнение выразил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко «Южной службе новостей».

«Естественно, они становятся легкой мишенью для нашей артиллерии», — пояснил он.

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Новый главком ВСУ Александр Сырский решил отвести войска из Авдеевки. Однако российские военные перерезали основные логистические пути сообщения с населенным пунктом. Теперь украинским бойцам приходится идти по грунтовым дорогам.

По мнению Марочко, решение об отводе войск приняли на фоне нехватки личного состава. ВСУ нужно сохранить как можно больше солдат, чтобы продолжить боевые действия, добавил отставной офицер.

Он заявил, что сейчас нужно атаковать противника, находящегося в уязвимом положении. Удары по новым позициям ВСУ, их тылам он счел эффективной тактикой.

Накануне военнослужащие ВС России установили национальный флаг в центре Авдеевки.