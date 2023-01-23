Спецоперация 23 января 2023, 10:01 Марочко сообщил об использовании РЭБ украинскими боевиками в районе Кременной Военный эксперт Марочко: Украина использует РЭБ для подавления связи в Кременной сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинские войска используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Луганской Народной Республике, чтобы создать помехи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи», — заявил он.

Реклама

Также Марочко сообщил о ранении мирных жителей города и гибели одного ребенка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. По его информации, ранение получили двое мужчин и две женщины.

Реклама

«Ранение, несовместимое с жизнью, получил ребенок. Девочка, 27.03.21 г. р.», — написал он.

Город Кременная ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Но при этом для оставшихся жителей продолжают работать магазины. Продавщица одного продуктового рассказала, в каких условиях им приходится работать. При этом женщина поблагодарила российских военных, которые помогают им.