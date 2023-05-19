19 мая 2023, 08:02
Марочко сообщил о ведении ВСУ «беспокоящего огня» на Купянском направлении
Экс-офицер Марочко: ВСУ ведут «беспокоящий огонь» на Купянском направлении
Украинские минометчики открыли «беспокоящий огонь» на Купянском направлении. Они его ведут с временных позиций для выявления огневых точек ВС России. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.
«В районе населенного пункта Стельмаховка противник на регулярной основе проводит выдвижение на временные огневые позиции минометных взводов с целью ведения беспокоящего огня по нашим позициям и выявления огневых точек ВС РФ», — рассказал он, ссылаясь на данные разведки.
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По его словам, минометные взводы ВСУ действуют в тесном взаимодействии со своими разведподразделениями. Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков проинформировал о том, что за сутки российские силы уничтожили до 60 киевских силовиков на Купянском направлении.
Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о том, что командование запретило офицерам ВСУ находится в зоне боевых действий. На такую меру пошли для сохранения жизни офицерского состава Украины.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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