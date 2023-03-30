Спецоперация 30 марта 2023, 08:31 Марочко сообщил о новой тактике ВСУ в зоне СВО Экс-офицер Марочко: ВСУ провоцируют российских военных на увеличение расходов боеприпасов Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать новую тактику во время боев. Она направлена на то, чтобы российские силы увеличили расходы своих боеприпасов. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Новую тактику противника зафиксировал 2-й армейский корпус Минобороны РФ.

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«Небольшими маневренными группами украинские боевики дают себя обнаружить, выдвигаясь в сторону наших позиций, а после открытия по ним огня сразу возвращаются на ранее занимаемые позиции в укрытия», — сообщил он.

По его словам, противник при этом ведет огонь из стрелкового оружия низкой интенсивности, артиллерия его не поддерживает. Марочко предположил, что такая тактика направлена на то, чтобы российские военные увеличили «расход вхолостую боеприпасов» При этом сами Вооруженные силы Украины экономят боекомплекты, которые получают от стран НАТО.

Марочко рассказал в своем Telegram-канале, что ВСУ пытаются обмануть российскую разведку с помощью военной техники с одинаковыми номерами. Такие колонны увидели в районе Северска.