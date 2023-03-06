Спецоперация 06 марта 2023, 08:30 Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают натовское вооружение под Купянск Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: Киев перебрасывает натовскую артиллерию в Купянск Сайт президента Украины

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ВСУ используют артиллерийские установки натовского образца и сейчас перебрасывают их в район Сватово Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на разведку.

По его словам, украинские военные действуют в основном в темное время суток и передвигаются колоннами по 10 машин.

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«Из района населенного пункта Купянск по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины с артиллерийскими системами западного образца, а также боеприпасами к ним», — рассказал он.

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Ранее стало известно, что ВСУ при обстреле населенных пунктов Сватово и Стаханов использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. В начале марта украинские боевики выпустили восемь ракет по городам. В результате обстрелов в Стаханове пострадали три мирных жителя, повредились восемь жилых домов, цех Стахановского вагоностроительного завода и линия электропередач.