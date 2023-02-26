Спецоперация 26 февраля 2023, 10:24 Марочко сообщил, что у ВСУ не хватает техники для эвакуации раненых Отставной офицер НМ ЛНР Марочко: у ВСУ не хватает техники для эвакуации раненых Сайт президента Украины

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В подразделениях ВСУ не хватает специализированной техники для эвакуации раненых, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинским бойцам приходится использовать для этих целей технику, которая для этого не предназначена, в результате потери растут.

«Поставляемая странами, входящими в блок НАТО, техника не предполагает эвакуацию раненых с поля боя. В связи с этим вооруженные формирования Украины вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские автомобили, которые имеют низкую проходимость и не отвечают санитарным требованиям», — пояснил Марочко.

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Запад постоянно отправляет военную помощь на Украину, при этом некоторая техника не подходит для ведения боя в этой местности. Украина ждет истребителей, однако вряд ли получит их хотя бы потому, что авиацию сложно обслуживать, а специалисты, которые могли бы в этом помочь, вряд ли жаждут отправляться в зону конфликта.

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Ранее СМИ писали также, что Украина получила меньше половины финансовой помощи, которую обещал ей Запад с 2022 года.