13 июня 2023, 08:28
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на Купянском направлении
Офицер Марочко сообщил, что ВСУ на Купянском направлении перешли в оборону
После серии успешных ударов Вооруженных сил России на Купянском направлении украинские войска сменили тактику. Вместо нападения они перешли в оборону, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Дислоцированные на Купянском направлении украинские подразделения пострадали от ударов оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и ракетных войск. Российские военные атаковали полевые склады Вооруженных сил Украины, скопление личного состава, вооружений и техники.
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«В результате понесенных потерь противник утратил инициативу и переходит к оборонительным действиям», — сказал офицер.
Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки поразила на Купянском направлении пункты временной дислокации, военнослужащих и технику двух украинских подразделений — 103-й отдельной бригады теробороны и 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Купянск
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