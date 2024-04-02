Спецоперация

02 апреля 2024, 11:39

Марочко рассказал о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова

Марочко: радикалы делают вокруг Харькова буферную зону от пророссийских жителей

Читать 360tv в

Отряды радикальных украинских националистов продолжают прибывать в Харьковскую область. Как сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, вероятно, они пытаются создать буферную зону от пророссийских жителей.

«В ряде населенных пунктов Харьковской области отмечается прибытие военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени в домах и квартирах мирных граждан», — рассказал Марочко.

Реклама

Своего присутствия радикалы не скрывают, но и не говорят, где именно проживают и где находятся их штабы. В основном военные бывают в прифронтовых районах: населенных пунктах Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм.

«Можно предположить, что таким образом вокруг Харькова создается буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан», — заявил эксперт.

Вооруженные силы Украины также продолжают строить оборонительные сооружения возле Купянска в Харьковской области. Военные и инженеры дооборудуют последние рубежи. Они уже возвели фортификационные сооружения, минные заграждения, вырыли траншеи. Кроме того, бойцов украинской армии заставили круглосуточно строить укрепления в районе Серебрянского лесничества — на Краснолиманском направлении.

Военные

Украина

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

Харьков

Реклама

Реклама