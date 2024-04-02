Спецоперация 02 апреля 2024, 11:39 Марочко рассказал о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова Марочко: радикалы делают вокруг Харькова буферную зону от пророссийских жителей Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Отряды радикальных украинских националистов продолжают прибывать в Харьковскую область. Как сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, вероятно, они пытаются создать буферную зону от пророссийских жителей.

«В ряде населенных пунктов Харьковской области отмечается прибытие военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени в домах и квартирах мирных граждан», — рассказал Марочко.

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Своего присутствия радикалы не скрывают, но и не говорят, где именно проживают и где находятся их штабы. В основном военные бывают в прифронтовых районах: населенных пунктах Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм.

«Можно предположить, что таким образом вокруг Харькова создается буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан», — заявил эксперт.

Вооруженные силы Украины также продолжают строить оборонительные сооружения возле Купянска в Харьковской области. Военные и инженеры дооборудуют последние рубежи. Они уже возвели фортификационные сооружения, минные заграждения, вырыли траншеи. Кроме того, бойцов украинской армии заставили круглосуточно строить укрепления в районе Серебрянского лесничества — на Краснолиманском направлении.