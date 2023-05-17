Спецоперация 17 мая 2023, 09:52 Марочко рассказал о применении ВСУ кочующих минометов на Краснолиманском направлении Офицер Марочко сообщил о применении ВСУ тактики кочующих огневых средств под Макеевкой Официальный сайт президента Украины

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Украинские войска применяют тактику кочующих минометов в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, такая тактика Вооруженных сил Украны (ВСУ) была замечена в районах населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР. Он отметил, что огневые средства противник перевозит на пикапах.

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«На их базе установлены автоматические минометы, крупнокалиберные пулеметы, РСЗО калибра 80 миллиметров, а также ПТУР и безоткатные орудия СПГ-9», — написал офицер.

Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, складам с боеприпасами и техникой, доставленными из западных стран. По данным ведомства, в Киеве с помощью гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В США подтвердили, что система ПВО получила повреждения, сейчас решают вопрос о выводе ее из эксплуатации или ремонте.