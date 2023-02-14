Спецоперация 14 февраля 2023, 08:45 Марочко рассказал о паническом бегстве украинских бойцов под Артемовском Марочко: под Артемовском фиксируют случаи хаотичного бегства бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска уже неоднократно фиксировали случаи панического бегства ВСУ со своих позиций в районе Артемовска. Об этом в комментарии ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, украинские военнослужащие самовольно оставляют позиции из-за успешных наступательных действий российских штурмовых подразделений.

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Марочко обратил внимание, что действия противника носят при этом хаотичный характер. Все указывает на то, что они пребывают в панике. На брошенных огневых рубежах противник бросает вооружение и военную технику, добавил он.

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Накануне, 13 февраля, Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Красная Гора, расположенного близ Артемовска. Советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что этот поселок имеет стратегическое значение для дальнейшего хода освобождения города.