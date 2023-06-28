Спецоперация 28 июня 2023, 09:22 Марочко рассказал о ежедневных атаках ВСУ под Артемовском Офицер Марочко заявил, что ВСУ ежедневно безуспешно атакуют Артемовск и несут потери Официальный сайт президента Украины

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Украинские войска не оставили попыток прорвать оборону Вооруженных сил России в Артемовске. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что они устроили ежедневные нападения и понесли потери.

«Боевики на протяжении последнего времени ежедневно пытаются прорвать нашу оборону под Артемовском», — сказал он.

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Каждый раз по наступающим порядкам открывали огонь, и Вооруженные силы Украины, по словам Андрея Марочко, теряли солдат и потенциал для наступления. Он назвал территорию вблизи Артемовска самым напряженным участком линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР.

Офицер сообщал 26 июня о неудавшейся атаке до роты военных ВСУ на северо-западе и юго-западе Артемовска. Артиллерия и авиация отбили нападение. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что на флангах в Артемовске сложилась трудная ситуация. Однако российские войска удержали ее под контролем.