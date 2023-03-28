Спецоперация 28 марта 2023, 09:04 Марочко объяснил визит украинского генерала в окрестности Артемовска Экс-офицер НМ Марочко связал визит генерала ВСУ Сырского под Артемовск с отчетом для НАТО РИА «Новости»

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Поездка командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского на позиции ВСУ под Артемовском может быть связана с необходимостью предоставления отчета для НАТО. Об этом в Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он обратил внимание, что украинские СМИ широко освещали сам факт поездки Сырского, однако не уточнили, что вместе с генералом присутствовали иностранные советники, фиксирующие положение дел в районе Артемовска.

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«Данный факт может говорить о том, что иностранцы работали на вышестоящее командование отдельно, подготавливая полный отчет для принятия дальнейших решений», — написал он.

Информация о поездке Сырского на позиции ВСУ под Артемовском появилась днем 27 марта. Источники сообщали, что визит связан с необходимостью объективной оценки сложившейся обстановки и выработкой алгоритма действий военных в будущем.