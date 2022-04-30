Мариупольцы рассказали о первой встрече с «Азовом»

Боевики из националистического батальона «Азов*» начали появляться на заводе «Азовстали», начиная с 10 марта. Об этом газете «Известия» сообщила семейная пара, эвакуировавшаяся из комбината по гуманитарному коридору.

Наталья и Михаил Савины рассказали, что находились на «Азовстали», начиная с 8 марта, вместе с 4-месячным ребенком.

«Они сразу проявили интерес к подземному бункеру, потому что там есть все условия, генератор. Там сидели и мы, мирные люди», — сообщила Наталья.

По словам пары, в дальнейшем нацисты использовали граждан живым счетом, не разрешая покинуть территорию комбината.

«О возможности выйти по гуманитарному коридору мы узнали случайно по радио», — заключила Наталья.

Войска Донецкой Народной Республики освободили Мариуполь от националистов, основным местом сопротивления остался заблокированный завод «Азовсталь».

Глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что националисты не совершали попыток прорыва блокады комбината.

* «Азов» — националистический батальон, признанный экстремистским на территории РФ.