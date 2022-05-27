Мариупольцы попросили не восстанавливать «Азовсталь» из-за экологии

Большинство жителей Мариуполя выступили против возрождения металлургического завода «Азовсталь», сообщил РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин. Они опасаются за здоровье и экологию.

«Этот завод был основным загрязнителем окружающей среды», — объяснил глава республики.

Несмотря на то, что он мог бы обеспечить жителей города рабочими местами, они не желают его перезапуска. В свое время Мариуполь не смог стать курортом из-за влияния «Азовстали», несмотря на наличие теплого неглубокого моря и других туристических атрибутов. Кроме того, здесь росло количество онкозаболеваний.

Пушилин объяснил такое влияние завода на экологию тем, что он строился без учета современных норм. Из-за него происходило загрязнение города и моря. Территория завода может быть использована в новом качестве — формат будет обсуждаться с жителями. Сейчас рассматриваются варианты строительства технопарка, жилого массива или общественного пространства.

Власти Мариуполя уже предупреждали, что завод не удастся восстановить из-за сильных повреждений. Местные промышленники предложили передать уцелевшее оборудование «Азовстали» другим предприятиям.