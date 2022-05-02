Мариупольские мусульмане отпраздновали Ураза-байрам в восстановленной мечети

Молитва в честь мусульманского праздника Ураза-байрам прошла в мечети Мариуполя, которую восстановили после обстрелов со стороны украинских нацистов. Об этом замруководителя Центрального исполкома движения «Донецкая республика» Сергей Кондрыкинский рассказал газете «Известия».

Общественники обратили внимание на состояние мечети и храма, пострадавших от обстрелов со стороны бандеровцев, еще когда в Мариуполе шли боевые действия. Сначала, после освобождения города от нацистов, привели в порядок храм к Пасхе, в чем помогли мусульмане. А потом православные начали готовить мечеть к празднованию Ураза-байрама.

«Мы начали оказывать максимально гуманитарную помощь, подводить электричество, подключать генераторы, чтобы храмы могли функционировать и сохранить то, что находится в храмах сегодня. Я считаю, что все удалось», — сообщил Кондрыкинский.

Донецкий общественник подчеркнул, что в такие сложные дни крайне важно единение людей. Он отметил, что в спецоперации в том числе принимают участие бойцы из Чечни и Татарстана.

В Минобороны РФ ранее рассказали об освобождении заложников из мечети в Мариуполе.