Украинские военные сначала обстреляли, а потом подожгли хранилища кукурузного и пшеничного зерна в порту Мариуполя. Видео из пострадавших ангаров опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что сначала украинские боевики вели прицельную стрельбу по хранилищам зерна, чтобы свалить ангары. На стенах до сих пор видны большие дыры от снарядов.

«Вот это хранилище медленно покосилось, а потом завалилось из-за температуры и вибрации. Потом его пытались поджечь несколько раз», — подчеркнул он.

Глава общественной благотворительной организации «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева подчеркнула, что пламя уничтожила 70 тысяч тонн зерна. Всего украинские боевики совершили пять попыток поджога хранилищ. В последний раз они заминировали ангары и облили все горючей жидкостью.

«Пригнали сюда бензовоз с дизелем, шлангом под давлением пропитали нижний ярус емкости», — пояснила она.

Российские военные вместе с бойцами ДНР после взятия порта Мариуполя под свой контроль пытались потушить хранилища, чтобы спасти ценное зерно. Но сделать это так и не удалось.