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    09 мая 2022, 15:29

    Власти ДНР запланировали сделать из Мариуполя курортный город

    Глава ДНР Пушилин сообщил о планах сделать из Мариуполя курортный город

    Максим Зинкин

    Город Мариуполь в Донецкой Народной Республике в перспективе может стать курортным. Об этом в ходе общения с горожанами заявил глава ДНР Денис Пушилин, написал ТАСС.

    «Раньше этого не удавалось сделать. Теперь стоит задача, чтобы Мариуполь стал курортным городом», — заявил он.

    Пушилин отметил, что ранее на экологию города негативно влиял металлургический комбинат «Азовсталь».

    «Если завод не восстанавливать, то идея курортного города вполне осуществима. Она принесет доход региону и создаст дополнительные рабочие места», — добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин сообщал, что руководить новым Мариуполем будет лидер, которого предложит общественность.

    Металлургический комбинат «Азовсталь» стал центром сопротивления боевиков националистического батальона «Азов»*.

    * «Азов», азовцы — запрещенное в России украинское вооруженное националистическое формирование.