Город Мариуполь в Донецкой Народной Республике в перспективе может стать курортным. Об этом в ходе общения с горожанами заявил глава ДНР Денис Пушилин, написал ТАСС.

«Раньше этого не удавалось сделать. Теперь стоит задача, чтобы Мариуполь стал курортным городом», — заявил он.

Пушилин отметил, что ранее на экологию города негативно влиял металлургический комбинат «Азовсталь».

«Если завод не восстанавливать, то идея курортного города вполне осуществима. Она принесет доход региону и создаст дополнительные рабочие места», — добавил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщал, что руководить новым Мариуполем будет лидер, которого предложит общественность.

Металлургический комбинат «Азовсталь» стал центром сопротивления боевиков националистического батальона «Азов»*.

* «Азов», азовцы — запрещенное в России украинское вооруженное националистическое формирование.