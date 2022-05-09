Власти ДНР запланировали сделать из Мариуполя курортный город
Глава ДНР Пушилин сообщил о планах сделать из Мариуполя курортный город
Город Мариуполь в Донецкой Народной Республике в перспективе может стать курортным. Об этом в ходе общения с горожанами заявил глава ДНР Денис Пушилин, написал ТАСС.
«Раньше этого не удавалось сделать. Теперь стоит задача, чтобы Мариуполь стал курортным городом», — заявил он.
Пушилин отметил, что ранее на экологию города негативно влиял металлургический комбинат «Азовсталь».
«Если завод не восстанавливать, то идея курортного города вполне осуществима. Она принесет доход региону и создаст дополнительные рабочие места», — добавил глава ДНР.
Ранее Пушилин сообщал, что руководить новым Мариуполем будет лидер, которого предложит общественность.
Металлургический комбинат «Азовсталь» стал центром сопротивления боевиков националистического батальона «Азов»*.
* «Азов», азовцы — запрещенное в России украинское вооруженное националистическое формирование.