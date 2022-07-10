Первую готовую квартиру в строящемся ЖК в Мариуполе сняли на видео

Первую построенную в Мариуполе с начала спецоперации трехкомнатную квартиру сняли на видео. Внутри полностью сделан ремонт, установлена ванна и другая сантехника, плита.

Эта квартира общей площадью 75,6 квадратного метра распложена на первом этаже дома, который возводят на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. В здании будет пять подъездов и 85 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, сообщило РИА «Новости».

Строительство ЖК продолжается. На площадке работают более 800 человек более 100 единиц техники. Работы идут круглосуточно, привлечены к работам проверенные бригады.

«Работы ведутся круглосуточно в три смены. К работам привлечены не только проверенные бригады, но и местные жители из города Мариуполь», — рассказал представитель компании-застройщика Олег Печенкин.

Возведение новых жилых объектов началось в Мариуполе в начале июня. В настоящее время работы идут в двух домах на уровне третьего и четвертого этажей. В рамках первого этапа строительства сдадут 12 таких домов, где смогут жить почти 2,5 тысячи человек.

Сдача первого дома должна произойти в сентябре 2022 года, а весь микрорайон будет готов к ноябрю. Минобороны РФ безвозмездно передаст все объекты в распоряжение ДНР.