После капитуляции «Азова» Мариуполь стал тыловым городом. Это позволит перебросить армию на другие направления

С «Азовстали» в Мариуполе продолжают выходить боевики «Азова»*. Украинская сторона называет это «эвакуацией», однако на самом деле националисты просто капитулировали, отчаявшись получить помощь своего президента или Запада. Главное в этом, что теперь силы российской армии и Народной милиции ДНР могут перевести на другие направления.

Капитуляция «Азова»*

По данным российского Министерства обороны, в период с 16 мая с «Азовстали» вышли 1730 военных, 80 из них ранены. Только за последние сутки в плен сдался 771 боевик националистического полка «Азов»*. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что «азовцы»* сдались в плен без условий.

Среди прочих сдался в плен и замкомандира неонацистского полка «Азов»* Святослав Паламар по кличке Калина. Двух командиров «Азова»* Сергея Величко и Константина Немичева МВД России объявило в розыск — их подозревают в пытках российских военнопленных.

По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, подобная сдача в плен — это именно капитуляция, хотя украинские власти и называют это операцией по освобождению боевиков. Киевский режим, по мнению эксперта, придерживается такой риторики, чтобы не признавать собственного поражения.

«Украинская сторона так долго рассказывала нам про героев „Азова“*, что она не может сказать, что они капитулируют, потому что это будет ударом по основам их пропагандистской модели. Им надо сказать, что они якобы сами этого хотели и отдали приказ, что благородное, гуманное украинское правительство спасло своих героев», — подчеркнул Журавлев.

Согласен с этим и эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его словам, украинская власть под руководством Запада делает упор на информационную войну.

«Поэтому они называют то, что происходит на „Азовстали“, эвакуацией, придумывают разные сущности, которые им выгодны в информационном плане. Эта информация потом ретранслируется на головы европейских обывателей», — добавил Орлов.

Ликвидация мариупольского фронта

По словам Дмитрия Журавлева, главный плюс капитуляции боевиков «Азова»* в том, что ликвидируется один из фронтов, а занятые на нем силы российской армии и Народной милиции ДНР могут перебросить на другие направления.

Капитуляция „Азова“* означает, что войска держать вокруг „Азовстали“ больше не нужно, что они высвободились для решения других задач. Второй результат — по Мариуполю с „Азовстали“ больше никто не будет стрелять, люди останутся живы, что очень важно Дмитрий Журавлев.

При этом Орлов уверен, что Мариуполь для российской спецоперации уже не имеет большого значения, так как он стал рядовым тыловым городом — активные боевые действия там уже не ведутся, а основная работа — зачистка и полицейская операция по выявлению смешавшихся с мирным населением националистов.

«Все основные боевые действия, события сейчас происходят совершенно в других местах — это северодонецкое направление, изюмское направление, направление Авдеевки — там ведется разгром основной группировки ВСУ, которая на протяжении последних восьми лет терроризировала Донбасс», — подчеркнул политолог.

Забота Запада

Пленных боевиков «Азова»* на подконтрольных российским и донецким силам территории уже посетили представители как украинской стороны, так и Международного комитета Красного Креста (МККК). Их интересовали условия содержания националистов в плену — никаких нареканий не оказалось.

Один из киевских делегатов даже отметил колоссальную работу, проведенную российскими врачами для реабилитации попавших к ним раненых боевиков. Сами «азовцы» также не высказали никаких претензий — им оказали всю необходимую медицинскую помощь, а также выполнили все данные ранее обещания по размещению.

При этом украинская сторона представителей России к пленным не допускает. Международные организации, подчеркнули эксперты, не слишком интересуются судьбой оказавшихся в украинском плену солдат, хотя ООН подтвердила подлинность свидетельств о пытках российских военнопленных на Украине, а киевские власти открыто отказывались от соблюдения Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

Здесь ключевым является Красный крест — ему важно, что будет боевиками из «Азова»*, а что будет с нашими солдатами, им не важно. По крайней мере этот интерес не проявляется как практическое действие Дмитрий Журавлев.

Минобороны РФ обращалось к ООН, ОБСЕ и главам Германии, Турции и Франции с требованием предоставить Красному Кресту доступ к российским военнопленным, чтобы узнать условия их содержания и убедиться в том, что они не подвергаются пыткам. Однако по словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, ответ в МККК так и не получили, сообщал телеканал «Звезда».

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.