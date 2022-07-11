Мариуполь и Волноваху в ДНР связало регулярное железнодорожное сообщение

Жители Мариуполя могут ездить в Волноваху. Между этими городами ДНР восстановили регулярное пассажирское железнодорожное сообщение, сообщило РИА «Новости».

Первый с момента освобождения Мариуполя от ВСУ поезд отправился с городского вокзала в Волноваху в 07:00 11 июля. Пассажиры заплатили за билеты 27 рублей.

«Состав включает в себя два пассажирских вагона. Они вместе вмещают до 200 человек. При увеличении пассажиропотока вагоны мы добавим», — рассказал гендиректор Донецкой железной дороги Олег Колеватых.

За два часа 44 минуты поезд пройдет через четыре крупные узловые станции и 19 остановочных. Платформы, по словам Олега Колеватых, подготовлены. Следующий состав выйдет вечером. Теперь он будет курсировать по два раза каждый день.