11 июля 2022, 08:25
Мариуполь и Волноваху в ДНР связало регулярное железнодорожное сообщение
Начали ходить регулярные поезда из Мариуполя в Волноваху
Жители Мариуполя могут ездить в Волноваху. Между этими городами ДНР восстановили регулярное пассажирское железнодорожное сообщение, сообщило РИА «Новости».
Первый с момента освобождения Мариуполя от ВСУ поезд отправился с городского вокзала в Волноваху в 07:00 11 июля. Пассажиры заплатили за билеты 27 рублей.
«Состав включает в себя два пассажирских вагона. Они вместе вмещают до 200 человек. При увеличении пассажиропотока вагоны мы добавим», — рассказал гендиректор Донецкой железной дороги Олег Колеватых.
За два часа 44 минуты поезд пройдет через четыре крупные узловые станции и 19 остановочных. Платформы, по словам Олега Колеватых, подготовлены. Следующий состав выйдет вечером. Теперь он будет курсировать по два раза каждый день.