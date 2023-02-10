Спецоперация 10 февраля 2023, 09:30 Марьинку освободят в ближайшее время — советник главы ДНР Советник главы ДНР Кимаковский: Марьинку освободят от ВСУ в ближайшее время РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины превратили Марьинку в свой укрепрайон, и российским войскам приходится проламывать оборону. Несмотря на это, скоро город освободят, заявил ТАСС советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Пока не буду говорить даты, но [Марьинка] будет освобождена в ближайшее время», — сказал он на полях «Амурмедиафорума-2023».

Реклама

Обстановку в городе советник главы ДНР назвал очень тяжелой, потому что ВСУ в течение восьми лет превращали Марьинку в свой укрепрайон. Из домов сделали доты с бревнами и железобетонными конструкциями, которые для надежности закопали на три этажа. Внешне обычные постройки обставили техникой НАТО, которая помогает отслеживать передвижения противника и корректировать огонь. Российские подразделения, по словам Игоря Кимаковского, буквально проламывают оборону, и им это удается — большую часть города уже взяли.

Реклама

В декабре врио главы ДНР Денис Пушилин объявил, что Марьинку освободили на 70%. Российские войска зачистили все высотки в городе и при помощи управляемого снаряда «Краснополь» уничтожили узел связи.