Маневры штурмовиков Су-25 на предельно малой высоте попали на видео
Минобороны РФ показало работу штурмовиков Су-25 на предельно малой высоте
Воздушно-космические силы России уничтожили ракетами «Тулумбас» замаскированные позиции и бронированную технику Украины. Видео операции, снятое Минобороны РФ, опубликовало РИА «Новости».
В атаке задействовали штурмовики Су-25. Пилоты опустились на предельно малую высоту, прицелились и атаковали полевые позиции ВСУ неуправляемыми ракетами С-13. Они произвели отстрел тепловых ловушек и выполнили противоракетное маневрирование.
«Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски. Для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах», — объяснил летчик Евгений.
Оборонное ведомство также показало, как армейская авиация сопроводила и прикрыла с воздуха железнодорожный состав. Он доставил в зону спецоперации материальные средства.