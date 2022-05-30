Маневры штурмовиков Су-25 на предельно малой высоте попали на видео

Воздушно-космические силы России уничтожили ракетами «Тулумбас» замаскированные позиции и бронированную технику Украины. Видео операции, снятое Минобороны РФ, опубликовало РИА «Новости».

В атаке задействовали штурмовики Су-25. Пилоты опустились на предельно малую высоту, прицелились и атаковали полевые позиции ВСУ неуправляемыми ракетами С-13. Они произвели отстрел тепловых ловушек и выполнили противоракетное маневрирование.

«Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски. Для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах», — объяснил летчик Евгений.

Оборонное ведомство также показало, как армейская авиация сопроводила и прикрыла с воздуха железнодорожный состав. Он доставил в зону спецоперации материальные средства.