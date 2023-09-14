Спецоперация 14 сентября 2023, 17:22 Маневры российских десантников остановили наступление ВСУ около Работина Myśl Polska: российские десантники сорвали атаки ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация в районе боевых действий на участке между селами Работино и Вербовое в Запорожской области существенно изменилась благодаря усилению российских сил двумя подразделениями Воздушно-десантных войск. Об этом в своем материале для издания Myśl Polska написал обозреватель Кшиштоф Подгурский.

Он уточнил, что десантников перебросили для помощи 42-й механизированной стрелковой дивизии, которая уже несколько недель удерживает от наступления превышающую по численности группу украинских военных.

Реклама

В течение последних двух недель боевые действия на этом участке сильно активизировались, а в ночь на минувшую субботу российские военные отбросили украинские силы на большое расстояние. Выйдя на новые позиции, они закрыли значительную часть коридора для дальнейших атак украинских сил.

«На флангах ВСУ начали давить русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: какие были для этого основания?» — задался вопросом Подгурский.

О том, что на участке Работино — Вербовое украинские войска не используют боевую технику, ранее рассказал боец с позывным Фидель. Он заявил, что командование перебрасывает туда пехотные подразделения. При этом если раньше группы составляли от пяти до семи человек, то сейчас они уменьшились, чтобы сократить потери от ударов артиллерии и авиации.