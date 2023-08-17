Спецоперация 17 августа 2023, 23:32 Маневры России на Украине привели США в ужас Полковник Макгрегор: ВС России уничтожают военные склады ВСУ в ответ на поставки Запада РИА «Новости»

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Российские войска успешно выполняют задачи по уничтожению военной инфраструктуры Украины в ответ на поставки вооружения с Запада. Об этом бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в своем блоге на YouTube.

«Россия уничтожает военные объекты на территории Украины, включая склады с оружием и боеприпасами, а также совершает удары по центрам принятия решения», — указал он.

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Полковник отметил, что киевский режим решил использовать западные ракеты для совершения атак вглубь российской территории. Тогда ВС России придется пойти на запад, чтобы обеспечить безопасность.

По мнению Макгрегора, поставки партнеров, включая ракеты Storm Shadow, не повлияли на положение ВСУ, но привели к ответной реакции со стороны России. Но накачивание ВСУ различными типами вооружений не изменит исхода конфликта и не спасет президента Украины Владимира Зеленского от краха, подытожил офицер.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы Украины почти полностью исчерпали свой ресурс.